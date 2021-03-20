رياضي / مواجهة الرائد والاتحاد تنتهي بالتعادل الإيجابي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1442/8/7 هـ الموافق 2021/03/20 م واس
الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس
حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف نتيجة لقاء فريقي الرائد والاتحاد الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في إطار الجولة الـ 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل الاتحاد عند الدقيقة 64 عن طريق اللاعب "رومارينهو"، فيما سجل الرائد عند الدقيقة 69 عن طريق اللاعب "كريم البركاوي".
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19:25ت م
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