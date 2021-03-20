الرياض 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا المتحدة.وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //20:00ت م0083