الأحساء 7 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واستغلب فريق الفتح على ضيفه فريق الأهلي، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بنتيجة 4 - 1 ، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل أهداف الفتح الأول والثالث اللاعب محمد مجرشي عند الدقيقتين 12 و 68، فيما سجل الهدفين الثاني والرابع اللاعب كويفا عند الدقيقتين 35 و 70 .وفي الدقيقة 83 سجل اللاعب طلال عبسي هدف الأهلي الوحيد.وبهذه النتيجة رفع فريق الفتح نقاطه إلى 31 نقطة محتلًا المركز التاسع، فيما بقي الأهلي عند رصيده السابق بـ 35 نقطة في المركز الخامس في سُلّم الترتيب.// انتهى //20:36ت م0087