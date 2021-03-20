الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واساختتمت اليوم، بطولة المملكة المجمعة التأهيلية للدوري الممتاز للكاراتيه كاتا وقتال، على صالة وزارة الرياضة في إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لجميع الفئات، حيث تأهلت ٤ أندية في كل درجة لدوري الممتاز في منافسات القتال، كذلك في منافسات الكاتا على النحو الآتي :الأندية المتأهلة إلى الدوري الممتاز في منافسات القتال الدرجة الأولى: “الأهلي، اليرموك، ضمك، النصر“، وفي درجة درجة الشباب تأهلت أندية : “أبها، الشباب، الرياض، الوحدة”، أما درجة الناشئين تأهل : “الوحدة، هجر، أحد، النصر“.وفي منافسات الكاتا تأهل إلى الدوري الممتاز للدرجة الأولى أندية: “الوحدة،الأهلي، هجر، النصر“ ، وفي درجة الشباب تأهلت أندية: “الأخدود، أبها، النهضة، التهامي“ ، وفي درجة الناشئين تأهلت أندية: “هجر، الوحدة، الأخدود، الإبتسام“.// انتهى //20:49ت م0089