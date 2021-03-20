الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسعُقدت اليوم، ضمن فعاليات " نور الرياض " حلقة نقاش "عن بعد" بعنوان " الثقافة ومستقبل المدن " بمشاركة المدير التنفيذي لنور الرياض ميغيل بلانكو، و قيّمه الفنون والثقافة في الرياض آرت إيلاريا بوناكوسا، و رئيسة المجموعة الاستشارية في إثراء فاطمة الرشيد،ومدير معرض ناشنوال بورتريت بلندن نيكولاس كولينان، ومديرة فنون جميلة انطونيا كارفر.وأوضح المدير التنفيذي لنور الرياض أن احتفالات "نور الرياض" موزعة على أكثر من 30 موقعاً في المدينة؛ للتواصل مع أكبر عدد من الجمهور، مضيفا أن التكنولوجيا عنصر أساسي في الفعاليات، مشيرًا إلى أن أحد الأعمال في مركز الملك عبدالله المالي يستخدم البيانات الرقمية في العواصف والصواعق حول العالم وإتاحتها أمام أنظار الزوار وهو مايربطنا بفكرة " تحت سماء واحدة" .وتطرق المشاركون إلى دور الفن والثقافة في تشكيل مستقبل واعد ومزهر للمدن، بالإضافة إلى دور المؤسسات الفنية والفعاليات الثقافية مابعد جائحة كورونا.// انتهى //22:14ت م0095