عام / سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ شمل قبائل الشقيري في وفاة والده
السبت 1442/8/7 هـ الموافق 2021/03/20 م واس
جيزان 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما لشيخ شمل قبائل الشقيري بمحافظة ضمد الشيخ علي بن أحمد حسين أبوطالب في والده - رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموهما الله ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
// انتهى//
22:19ت م
0098