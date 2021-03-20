جيزان 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما لشيخ شمل قبائل الشقيري بمحافظة ضمد الشيخ علي بن أحمد حسين أبوطالب في والده - رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.وسأل سموهما الله ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى//22:19ت م0098