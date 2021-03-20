الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسوصلت، مساء اليوم، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة المنتخب الكويتي الشقيق استعدادًا للمواجهة الودية أمام المنتخب الوطني السعودي الخميس المقبل.ويرأس بعثة المنتخب الكويتي عضوا مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الدكتور أحمد عجب وخالد الشمري، وكان في استقبال البعثة الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.ورحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثة المنتخب الكويتي في بلدهم الثاني، متمنيًا لهم طيب الإقامة، مشيدًا بعمق الروابط السعودية الكويتية على الصعيد الكروي، مؤكدا أهمية المباراة التي تأتي استعدادًا لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .يذكر أن المباراة ستقام الخميس المقبل على ملعب "مرسول بارك" بالرياض، التي تأتي استعدادًا للمواجهة التي ستجمع المنتخب الوطني السعودي بشقيقه الفلسطيني، في 30 مارس الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.// انتهى //22:37ت م0099