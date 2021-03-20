الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واساختتمت اليوم بطولة منطقة الدمام والقطيف للسباحة لجميع الفئات السنية على مسبح وزارة الرياضة الصالة الخضراء بالدمام.وحقق المركز الأول نادي الصفا برصيد 2562 نقطة ، وحل ثانياً نادي الخليج بـ 1491 نقطة وفي المركز الثالث نادي الترجي بـ 726 نقطة.وسجلت البطولة رقما قياسيا جديدا للاعب علي التريكي من نادي الخليج 400م متنوع لفئة 13-14سنة بزمن 5:39,35 دقائق حيث كان الرقم السابق قبل 38 سنة باسم زياد كشميري عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة الحالي بزمن (5:40,91 دقائق ).من جانب آخر تنطلق غداً بطولة دوري كرة الماء تحت ١٤ سنة وتستمر ثلاثة أسابيع على مسابح وزارة الرياضة بجدة والدمام تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة بواقع 10 مباريات.ويتنافس في البطولة خمسة أندية هي: الاتحاد والأهلي والوحدة والصفا والقادسية ويشارك فيها 65 لاعباً ويقود البطولة 10 حكام.وتهدف البطولة إلى صناعة موسم رياضي داخلي متميز وقوي ورفع المستوى الفني للأندية واختيار اللاعبين المميزين وضمهم إلى المنتخبات الوطنية لكرة الماء؛ لتأهيل منتخبات قوية للمنافسات الخارجية الرسمية إذ تندرج البطولة تحت إستراتيجية دعم الأندية.// انتهى //22:45ت م0100