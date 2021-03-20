الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسعزز فريق الهلال صدارته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه فريق القادسية، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل هدف الهلال اللاعب أندريه كاريلو وذلك عند الدقيقة 51 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه لـ 48 نقطة في المركز الأول، بينما بقي القادسية عند رصيده السابق بـ 31 نقطة في المركز الثامن في سُلّم الترتيب.// انتهى //22:46ت م0101