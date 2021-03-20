الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واستنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة الأحد القادم أمسية افتراضية ستبث عبر قناة وزارة الثقافة في موقع "يوتيوب"، تحت عنوان "الشعر في حياة الناس"، وذلك ضمن مواكبتها لليوم العالمي للشعر الذي يوافق 21 مارس من كل عام. وسيتحدث في الأمسية المدير العام للموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب"الدكتور عبدالله السفياني ، والأكاديمية الدكتورة منيرة الغدير، وتُحاورهما الكاتبة مؤسسة الصالون الأدبي المتجول في الإمارات آمنة باروت.وتتناول الأمسية محاور مرتبطة بمكانة الشعر وارتباطه بتفاصيل الحياة اليومية، وقدرته على التعبير عن أحوال الناس، ودور أجراسه الموسيقية في التأثير على المتلقي. إضافة إلى البحث في تحوّلات الشعر، والعلاقة التبادلية لهذا الفن مع المجتمع من جهة، وبين الشاعر والمتلقي من جهة أخرى. مع النظر في ماهية فن الشعر بوصفه سِجلّاً إبداعياً يعكس هموم الناس الثقافية والاجتماعية.وتأتي الأمسية ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في إثراء الساحة الأدبية المحلية بلقاءات نوعيّة مع مبدعين ومتخصصين، وخلق مجال نقدي رصين تُطرح من خلاله القضايا الأدبية المُلحة في فضاء مفتوح يُساعد على تعزيز الوعي الجمالي الذي يحتاجه مشروع تطوير القطاع الأدبي في المملكة.// انتهى //22:48ت م0102