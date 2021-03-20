الداير 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسيشارك فريق مشاة جازان بركن توعوي في مهرجان البن الثامن المقام حالياً بمحافظة الداير بني مالك.ويعرض الركن التثقيفي المصاحب للمهرجان، نشرات توضيحية وتثقيفية للزوار بأهمية الرياضة لجميع أفراد الأسرة، والأكل الصحي، ومجسمات تبرز فوائد رياضة المشي ودورها في الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالفريق ونشاطاته والبرامج التي نفذها على مستوى المنطقة.يذكر أن فريق مشاة جازان تم اعتماده من وزارة الرياضة، ونفذ 19 برنامجاً في مختلف محافظات المنطقة، وبلغ عدد المشتركين في الفريق 919 عضواً و1357 عضوة من جميع محافظات ومراكز منطقة جازان.// انتهى //23:11ت م0103