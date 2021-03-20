بريدة 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واستنطلق غدا برامج الأسبوع الأول من المرحلة السادسة من برنامج التدريب المجتمعي ( أتقن ) بمنطقة القصيم .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن كل برنامج يستمر أربعة أيام بمعدل 4 ساعات يومياً، وسينفذ 12 برنامجاً تدريبياً "عن بعد " ينفذها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر ومعاهد التدريب الأهلية وكليات التميز ،وتستهدف أفراد المجتمع من الجنسين؛ لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية حيث سينفذ منها هذا الأسبوع ستة برامج في مجالات مهارات حساب قيمة الضريبة المضافة ،و مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، و شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى إدارة الفعاليات والمناسبات و الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.وبين أن القبول في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية حيث يمنح المتدرب شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، داعياً جميع الراغبين بالتسجيل للأسابيع القادمة ( الثاني والثالث) عبر البوابة الإلكترونية‬.// انتهى //23:22ت م0105