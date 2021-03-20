الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واستوَّج المديرالتنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز الحكمي الفائزين في البطولة التصنيفية للدرجتين الأولى والناشئين التي اختتمت مساء اليوم على ملاعب التنس بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر.وحقق اللاعب سعود الحقباني من نادي الاتحاد المركز الأول في الدرجة الأولى، وحلّ ثانياً اللاعب عبدالله الفرج من نادي السلام، وثالثاً اللاعب عبدالرحمن العزام من نادي الهلال ، ورابعاً اللاعب علي آل فاضل من نادي الصفا، وفي درجة الدرجة الناشئين حلّ أولاً اللاعب محمد الغافلي من نادي القارة، وثانياً اللاعب نواف السويدان من نادي الهلال ،وفي المركز الثالث اللاعب مجتبي رمضان من نادي المحيط ، ورابعاً اللاعب سطام معافا من نادي الهلال.// انتهى //23:22ت م0106