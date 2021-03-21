الأحساء 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء أمس السبت، سباقه الـ 22 للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الأشواط من الأول إلى السابع 1400 متر ومسافة الثامن 1600جاءت نتائجها كما يلي :الشوط الأول مفتوح الدرجات أفراس مواليد 2018 وفاز بالمركز الأول ( تنخاك ) للمالك و المدرب عبدالله العدساني، وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول ( مقدام العز) للمالك حسن البراهيم،وجاء في الشوط الثالث الخيل التي ربحت ولم تربح من ( 0- 3 ) عمر +5 سنة حصل على المركز الأول ( فيدولا ) للمالك حسن البراهيم، فيما جاء الشوط الرابع كأس الخيل العربية التي لم تربح مواليد 2018 وفاز بالمركز الأول ( بادي جودة ) للمالك و المدرب : حسام الدامر والخيال: سعيد عبدالرحمن، وأما نتائج الشوط الخامس الخيل التي لم تربح مواليد 2017 حصل على المركز الأول ( نيشان العز ) ‏للمالك : أحمد الخميس، وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات عمر +5 سنوات فقد حقق المركز الأول ( صافي الجزيرة ) ‏للمالك: عبدالكريم الحبيل، وفي الشوط السابع الأفراس التي ربحت ولم تربح من ( 0 – 3 ) عمر +5 سنوات فقد كسب ( مكة ) ‏للمالك والمدرب : جاسم العوض.فيما جاءت نتيجة الشوط الثامن مفتوح الدرجات مواليد 2018 حصل على كأس حفل الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ( الديربي ) للمالك : أحمد الضاعن .// انتهى //00:16ت م0003