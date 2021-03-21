جدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واساختتمت مساء أمس في جدة منافسات بطولة كأس وزارة الداخلية لقفز الحواجز بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية التي انطلقت الخميس الماضي.وشهدت البطولة إقامة تسعة أشواط، حيث حقق الفارس عبدلله الشربتلي كأس وزارة الداخلية بعد حصوله على المركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني الفارس محمد المالكي، ونال الفارس وليد الغامدي المركز الثالث.يُذكر أن عدد المشاركين في البطولة أكثر من 109 فرسان وفارسات، وبأكثر من 138 جوادا.// انتهى //01:02ت م0006