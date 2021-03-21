سيئول 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنه تم تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98 ألفا و665 حالة.وذكرت الوكالة أن البلاد شهدت أيضا ثلاث حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1696 حالة.// انتهى //07:34ت م0017