نيودلهي 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 43 ألفا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و599 ألفا و130 شخصا.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 197 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و755 شخصا.// انتهى //08:01ت م0019