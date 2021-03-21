الخرطوم 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة الخرطوم بأشد العبارات الهجوم الإرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، والذي استهدف مصفاة تكرير النفط بالعاصمة السعودية الرياض بالطائرات المسيرة ، مجددة موقفها الثابت في إدانة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم.ونشرت الصحف تأكيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بأن القوات المسلحة لاترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة، بل تعمل في حماية المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات.وأخبرت عن توقيع الحكومتان الأمريكية والسودانية اتفاق تنفيذ منحة الولايات المتحدة من القمح للسودان والبالغة مليون وخمسمائة وستون ألف طن متري على أربعة أعوام.ونقلت صحف الأحد عن وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد حسن ،قوله إن عدم التوصل لاتفاق واضح بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي، أحد الأسباب المؤثرة على توليد الكهرباء في السودان.وركزت صحف السودان على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة ووزاراتها والجهات التابعة لهما، وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.// انتهى //10:13ت م0026