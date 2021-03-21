طريف 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، غداً، ملتقى ريادة الأعمال الأول لعام 2021م افتراضياً، الذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بالمنطقة بالشراكة مع جامعة الحدود الشمالية، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور محمد الشهري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ونخبة من المتحدثين والرواد الملهمين من داخل وخارج المملكة.ويناقش الملتقى العديد من المحاور والقضايا المتعلقة ببناء منظومة ريادة الأعمال وإيجاد أنشطة اقتصادية جديدة عبر طرح أفضل الممارسات، وكيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها وتقليل المخاطر في المشاريع الريادية وتعزيز دورها في منظومة اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تقديم عدد من المشاريع الريادية الناجحة.ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في مواجهة التحديات والمخاطر ونشر ثقافة المشاريع الريادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.ورحب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بعقد هذا الملتقى وجميع الملتقيات الفكرية المماثلة بمنطقة الحدود الشمالية لرفع مستوى الوعي، وتبادل المعارف والخبرات، واكتشاف الثغرات والتنسيق والتعاون لمعالجتها، مؤكداً اهتمامه الكبير بريادة الأعمال ورفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وفي توفير الخدمات والمنتجات ورفع نسبة الصادرات.وشدد على أهمية النقاشات القائمة على الدراسات العلمية والحديثة والدقيقة لمعرفة واقع عناصر منظومة ريادة الأعمال، وكيفية تقويتها وسد الفجوات لتعزيز مخرجاتها وتحقيق النتائج والفوائد المستهدفة بالاستثمار الأمثل للإمكانات والفرص المتاحة.ودعا سموه القائمين على الملتقى والمشاركين للخروج بتوصيات ومبادرات عملية يمكن توظيفها في المنطقة لزيادة أعداد المبادرين بالأعمال ورفع نسبة النجاح وخفض نسب التعثر، مؤكداً ثقته بقدرات أبناء وبنات المنطقة متى ما توفرت لهم البيئة المناسبة للمبادرة بالأعمال.من جانبه، أوضح المشرف العام على الملتقى الدكتور سعد العباد أن هذا الملتقى يوفر فرصة فكرية لتبادل الخبرات والمعارف وبحث أفضل السبل لدفع عجلة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة أهم الأدوات والآليات والممارسات الفعالة للإدارة والتكيّف مثل الاستثمار الرقمي والامتياز التجاري وحاضنات ومسرعات الأعمال، التي تؤدي إلى إيجاد الموقف الإيجابي لاستمرارية العمل الريادي، وبحث فرص التحوّل والاستعداد والاستجابة المبكرة للأزمات.// انتهى //10:35ت م0028