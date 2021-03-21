بغداد 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح بأنه لاتراجع عن تحقيق مطالب الشعب العراقي المتمثلة بإصلاح منظومة الحكم وكبح آفة الفساد وتعزيز دولة المؤسسات ,والتطلع إلى بناء دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، وَإِجْراء انتخابات مبكرة ونزيهة في موعدها المقرر.وتطرقت الصحف إلى تعثر التصويت في مجلس النواب على الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021 ,بسبب تفاقم الخلاف بين الكتل النيابية حول حصة إقليم كردستان في الموازنة وتراجع بعضها عن الاتفاق الذي جرى في البرلمان أمس الأول مع وفد الإقليم , مشيرة إلى أن ذلك يقف خلف تأجيل انعقاد جلسة البرلمان التي كان مقرراً انعقادها يوم أمس إلى السبت المقبل.وتناولت صحف الأحد الموقف الوبائي في البلاد ،منوهة بقرار وزارة الصحة الاستمرار بتطبيق حظر التجوال الوقائي الشامل في العراق اليوم.وعرجت صحف بغداد على قرار الحكومة العراقية إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق اعتباراً من منتصف الشهر الحالي, في خطوة تستهدف تشجيع دخول المستثمرين وتنشيط الاقتصاد العراقي.// انتهى //10:51ت م0030