‎الباحة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسبلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج التعليم - عن بعد - "رافد" بجامعة الباحة، 78760 مستفيداً, حيث جرى رصد أكثر من 44587 واجباً إلكترونياً, فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 4388 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 77633 وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 14755 ساعة.وأكدت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 234 بلاغاً.// انتهى //10:51ت م0031