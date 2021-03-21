رام الله 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و27 وفاة، بينما تعافى 1695 حالة، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.وتحدثت الصحف عن تأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن منظومة القضاء الإسرائيلية وتحقيقاتها عنصرية تضليلية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.ولفتت الصحف النظر لإعلان وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تأجيل عملية إطلاق 38 قمراً صناعياً، من بينها 3 أقمار عربية، إلى اليوم.// انتهى //11:06ت م0037