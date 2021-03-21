ننكارهار 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسقُتل مدني وأصيب آخر في انفجارين منفصلين لقنبلتين زُرعتا على جانب طريق بمدينة جلال آباد في إقليم ننكارهار بأفغانستان.وأوضحت الشرطة الأفغانية في بيان نقلته قناة طلوع نيوز الأفغانية اليوم، أن الانفجار الأول وقع بالقرب من مديرية الزراعة والري والماشية في المنطقة الأولى بمدينة جلال آباد، وقتل فيه أحد عمال البلدية، فيما وقع الانفجار الثاني بمنطقة "شوكي-اي-تالاشي"، وأصيب فيه مدني.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.// انتهى //12:20ت م0047