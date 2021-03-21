أبها 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسسجّلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع التاسع من الفصل الثاني للعام الجامعي الجاري، 9443 فصلاً افتراضياً بمختلف كليات الجامعة ضمن برامج التعلم "عن بعد".وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي، أن العمادة قدمت خلال الأسبوع التاسع دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس استفاد منها 2223 أكاديمياً، بالإضافة إلى دورة أخرى استفاد منها 600 طالب وطالبة.يذكر أن عدد الحاضرين لجميع الجلسات خلال الأسبوع التاسع وصل إلى 134951 مستخدماً على أنظمة التعلم الإلكتروني .// انتهى //13:08ت م0053