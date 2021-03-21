بريدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبد العزيز بن محمد الرجيعي اليوم، فعاليات أسبوع البيئة 1442، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا".وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أن الفعاليات تأتي انطلاقاً من حرص القيادة - أيدها الله - في رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة بمختلف مناطق المملكة، من خلال العديد من الأنظمة والتشريعات التي صدرت وتُعنى بالبيئة والغطاء النباتي والحياة الفطرية لتحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، مبيناً أن الفعاليات تتضمن محاضرات وندوات في منتزه القصيم الوطني، وحملات تشجير عامة، وكذلك حملات تنظيف المتنزهات وجمع البذور، كما يقيم الفرع منصات إرشادية في المولات ونقاط التفتيش يتم من خلالها تقديم بروشورات توعوية وهدايا عينية تحمل عبارات إرشادية عن البيئة وأهميتها, إضافة إلى مشاركة جميع مكاتب ووحدات الفرع في المنطقة في هذه الفعاليات.ودعا الرجيعي الجميع للمشاركة في هذه الفعاليات والاستفادة من خلال ما يقدم من معلومات وأنشطة متنوعة موجهة لجميع شرائح المجتمع.// انتهى //13:12ت م0054