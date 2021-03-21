حائل 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأطلق معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم فعاليات " أسبوع البيئة " تحت شعار " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا " بهدف التعريف بهذه الحملة التي تقام بداية فصل الربيع من كل عام، وذلك لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها .وأوضح معالي رئيس الجامعة أن أسبوع البيئة يأتي بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع من أجل ترسيخ مبدأ الحماية للبيئة.وأشار إلى أن من ضمن أدوار الجامعة دعم مثل هذه المشروعات الوطنية والتعاون مع الأطراف المعنية لتطبيقها من خلال الأنشطة الطلابية والحملات التثقيفية للطلاب حتى تصل التوعية إلى خارج أسوار الجامعة، الأمر الذي يحقق التنمية المستدامة ومحاربة التلوث البيئي بكافة أشكاله، بالإضافة إلى إشعار الفرد بأهمية المحافظة على البيئة.// انتهى //13:16ت م0056