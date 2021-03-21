بروكسل 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم أنه تم إلغاء القمة المقررة بحضور شخصي لقادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.وقال المتحدث إنه تم إلغاء القمة الشخصية واستبدالها باجتماع افتراضي عبر الفيديو بين قادة الدول ال27 .وأوضح أن تفاقم تفشي جائحة كورونا في غالبية الدول الأوروبية لا يسمح بعقد قمة بحضور شخصي.// انتهى //13:21ت م0058