القصيم 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم, خدماتها للرجال والنساء في خمسة مواقع بالمنطقة.يأتي ذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.وتبدأ الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الحياة الوطني بمحافظة عنيزة، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة, فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى الشفاء بمحافظة عنيزة, ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة، ويوم الخميس في مستشفى الصحة النفسية في بريدة, وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //13:26ت م0059