أبها 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير خلال اليومين الماضيين 48 مطعمًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية المعمول بها .وأوضحت الأمانة أن اللجان والفرق الرقابية نفذت ٨٥٦ جولة رقابية رصدت خلالها ٦٢٦ مطعمًا مطبقة للإجراءات النظامية و ٢٢٤ مخالفة ، أغلقت منها ٤٨ مطعمًا مع مصادرة ٢٥٣ لتراً و١٣٩٣ كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وسحب ٩٣ عينةً غذائية لفحصها في مختبر الأمانة.وتنوعت المخالفات المرصودة داخل المطاعم بين سوء النظافة العامة وانتهاء التراخيص الرسمية أو عدم التقيد باللبس الموحد وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات وعقوبة الإغلاق.// انتهى //14:53ت م0088