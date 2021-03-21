عام / أمانة عسير تغلق ٤٨ مطعمًا مخالفًا وتنفذ ٨٥٦ جولةً رقابيةً
الأحد 1442/8/8 هـ الموافق 2021/03/21 م واس
أبها 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس
أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير خلال اليومين الماضيين 48 مطعمًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية المعمول بها .
وأوضحت الأمانة أن اللجان والفرق الرقابية نفذت ٨٥٦ جولة رقابية رصدت خلالها ٦٢٦ مطعمًا مطبقة للإجراءات النظامية و ٢٢٤ مخالفة ، أغلقت منها ٤٨ مطعمًا مع مصادرة ٢٥٣ لتراً و١٣٩٣ كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وسحب ٩٣ عينةً غذائية لفحصها في مختبر الأمانة.
وتنوعت المخالفات المرصودة داخل المطاعم بين سوء النظافة العامة وانتهاء التراخيص الرسمية أو عدم التقيد باللبس الموحد وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات وعقوبة الإغلاق.
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14:53ت م
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