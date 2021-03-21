كولمبو 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 75 طناً من التمور هدية المملكة إلى جمهورية سريلانكا.قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا ذياب الشريف للمسؤول عن الشؤون الإسلامية السريلانكية محمد أشرف، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة كولومبو.وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة لدعم الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //14:53ت م0089