جيزان 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، فعاليات أسبوع البيئة 2021، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا".واستمع لشرح من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد آل عطيف عن الأسبوع الذي يستهدف المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، بالعديد من البرامج التوعوية الهادفة لحماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وصولاً لبيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وشدد سمو أمير منطقة جازان على ضرورة تطوير آليات حماية البيئة، والإسهام في المحافظة على نظافة الأماكن العامة بتخصيص واستخدام مواقع رمي النفايات وعدم الاحتطاب الجائر ودخول المحميات وإتلاف المسيجات، واستثمار الأمطار الموسمية ومياه الصرف الصحي المعالجة للتشجير.حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.// انتهى //14:57ت م0094