نجران 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمقر الإمارة اليوم، حملة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي إمارة المنطقة.وتلقى منسوبو الإمارة الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.ونوه سموه بتفاعل منسوبي الإمارة وحرصهم على تلقي اللقاح، وما قامت به القيادة الرشيدة من جهود كبيرة أثناء جائحة كورونا حتى تم ولله الحمد توفر اللقاح وتقديمه للمواطن والمقيم على حد سواء، كما نوه بإقبال أهالي المنطقة والمقيمين على تلقي اللقاح، مقدماً شكره لوزارة الصحة على جهودها في هذا الجانب.وبين أن اللقاح يقدم في محافظات المنطقة كافة وفي العديد من المراكز كما سيتم تقديمه لمنسوبي محافظات ومراكز المنطقة.// انتهى //15:13ت م0097