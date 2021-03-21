جدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستلقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم ، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، غوتابايا راجاباكسا , استعرضا فيه العلاقات القائمة بين المنظمة وسريلانكا، إلى جانب أوضاع المجتمع المسلم بجمهورية سريلانكا.وثمن الدكتور العثيمين رغبة الرئيس السريلانكي في الانفتاح والتواصل مع المنظمات الدولية، مرحبًا بما صدر عن حكومة سريلانكا من قرار بخصوص حق المسلمين في دفن موتاهم وفقًا للشعائر الإسلامية.وجدد حرص منظمة التعاون الإسلامي على متابعة أوضاع المجتمعات المسلمة والدفاع عن حقوقهم في الدول غير الأعضاء.// انتهى //15:17ت م0099