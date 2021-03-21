الدمام 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسدشن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري بمشتل الفرع اليوم، فعاليات أسبوع البيئة الذي يقام تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وتستمر سبعة أيام.وأوضح أن فعاليات الاحتفاء بهذا الأسبوع تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع والقطاعات المختلفة، ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، ونشر المعرفة وتعزيز السلوكيات الإيجابية والاهتمام بالغطاء النباتي والحياة الفطرية والبحرية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع بأسبوع البيئة السعودي.وبين أن فعاليات الأسبوع التي ستكون موزعة على مدن ومحافظات المنطقة ستتضمن زراعة شتلات، وحملات التنظيف للمواقع البيئية المفتوحة، وحملة تنظيف وزراعة شاطئ المانجروف، ومحاضرات توعوية بيئية، وحملة تشجير، مشيرا إلى أن جميع الفعاليات تنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات.// انتهى //15:17ت م0100