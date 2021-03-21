الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسعقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة وهيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعاً ثنائياً بحثا فيه سبل التعاون المشترك بين الجهتين، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهدافهما المشتركة في ضوء رؤية المملكة 2030.واستعرض معالي محافظ هيئة عقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه مع معالي رئيس هيئة التقويم الدكتور حسام زمان أدوار الهيئة ومهامها وإستراتيجيتها التي شملت ركائزها الأربع: (الحماية، والإنتاجية، والكفاءة، والجودة)، إضافةً إلى التعريف بدور الهيئة في توفير احتياجات المنظومة الحكومية من العقارات، التي يتم توفيرها بعد دراسة الاحتياج الفعلي لها وفق معايير فنية تشمل عددا من الموظفين، ونشاط الجهة، والموقع الجغرافي، بما يحقق كفاءة الانفاق ورفع مستوى جودة وإنتاجية عقارات الدولة عبر استخدامها بالشكل الأمثل.// انتهى //16:12ت م0129