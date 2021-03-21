الطائف 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسافتتح مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي عبر القاعة الافتراضية اليوم , ملتقى اليوم العالمي لمتلازمة داون.وأكد أهمية اليوم العالمي لمتلازمة داون 2021، من كل عام والذي يتم فيه تسليط الضوء على دعم هذه الفئة الغالية وتوعية المجتمع بضرورة اندماجهم بالمجتمع بشكل أكبر وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والتعرف على احتياجاتهم، مشدداً على أهمية نشر التوعية والتثقيف بذوي متلازمة داون وغيرهم من ذوي الإعاقة بين التربويين خصوصاً وأفراد المجتمع بصورة عامة.وقال " إن تعليم الطائف حرص على المشاركة في هذه الفعالية العالمية من خلال الملتقى الذي نظمته إدارتا التربية الخاصة للبنين والبنات هذا الملتقي والذي يشارك عدد من المهتمين بمجال التربية الخاصة وتنطلق فعالياته اليوم عبر نظام الزووم".وتناول الملتقى عدداً من أوراق العمل قدمها مختصون في مجال التربية الخاصة.// انتهى //16:12ت م0130