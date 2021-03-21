الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسدشن معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم مبنى التعليم الذكي بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.وكان في استقبال معاليه قائد الكلية مدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد الرويلي , ثم بدأ حفل التدشين بعرض مرئي عن المبنى الذكي للتعليم والأنظمة الإلكترونية , كما استمع معاليه لشرح موجز عن المنصة الإلكترونية الداخلية ، وبرنامج إدارة المهام المصمم في الكلية ، مشيداً بالتطور الملموس الذي تشهده الكلية عبر برامجها المتنوعة والإهتمام الذي يجده الدارس علمياً ومعرفياً.بعد ذلك قام معاليه بجولة في مبنى التعليم الذكي ثم ألقى محاضرة لدارسي دورة الحرب ضمن برنامج المحاضرين الزائرين في الكلية وذلك لتعزيز المحتوى والفكر الاستراتيجي لدى الدارسين.// انتهى //16:24ت م0131