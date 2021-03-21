نجران 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأطلق أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي، بالتعاون مع رابطة نجران الخضراء، اليوم المرحلة الأولى من مبادرة "نجران خضراء" لعام 2021، التي تستهدف زراعة 3000 شتلة لنباتات محلية بمنتزهات الملك فهد "بغابة سقام"، وأبا رشاش، وفي الحدائق والساحات الميادين العامة التي تَقل فيها نسبة أشجار الظل.وقام أمين المنطقة بزرع أول شتلة من نباتات "السدر" في منتزه الملك فهد، إيذاناً ببدء المبادرة, مشيداً بجهود جميع والمساهمين والمتطوعين بها من الجمعيات الأهلية والتطوعية وأفراد المجتمع لما تكتسبه من أهمية في الحفاظ على البيئة النباتية بالمنطقة، خصوصاً في المنتزهات الطبيعية والحدائق العامة لتكون متنفساً للأهالي وزوار المنطقة،كما ستسهم بإذن الله تعالى في تحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية بمدينة نجران.وأكد أن المبادرة في مرحلتها الأولى تستهدف زراعة 3000 شتلة من النباتات المحلية خلال موسم الربيع الحالي ،في المنتزهات الطبيعية والساحات العامة بمدينة نجران ،إلى جانب ما تقوم به الأمانة بالمنطقة والبلديات التابعة لها من زراعة الزهور والنباتات في الميادين والطرقات الرئيسية بالمنطقة،واستكمال أعمال التشجير وتحسين المرافق العامة كأحد مستهدفات جودة الحياة وأنسنة المدن ضمن رؤية المملكة 2030, الرامية لرفع مستوى جودة الحياة من خلال التوسع في زيادة الرقعة الخضراء بكافة مدن ومحافظات المملكة.// انتهى //16:25ت م0132