الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم ، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي بجامعة دار العلوم، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.وقع العقد من جانب جامعة دار العلوم معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد الحمودي، ومن جانب هيئة التقويم ، المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور سهيل باجمّال.وشمل تنفيذ الدراسة التقويمية ثلاثة برامج بكالوريوس، وهي: التصميم الجرافيكي، والهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، إضافة إلى عقد تنفيذ الدراسة التقويمية التي سبق توقيعها لبرنامج القانون في كلية الحقوق وبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة دار العلوم.وعلى هامش توقيع العقود، قدمت جامعة دار العلوم عرضاً مختصراً عن الاعتماد الأمريكي المكافئ الـ ( NAAB )، كما تجول وفد هيئة تقويم التعليم والتدريب في كلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي بجامعة دار العلوم، بحضور عدد من منسوبي الجامعة.يذكر أن مركز "اعتماد" يُعدُّ أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، لضمان جودة مخرجات هذه البرامج وجاهزيتها لسوق العمل.// انتهى //16:26ت م0134