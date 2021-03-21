الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واساجتمع معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان اليوم بالأمين العام لمجلس الوزراء بجمهورية السودان عثمان حسين عثمان، بحضور سفير السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، والوفد المرافق له.واستعرض الاجتماع تجربة المعهد وإمكاناته المختلفة في مجال التنمية والتطوير الإداري، وأساليب العمل والمجالات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير القيادات الإدارية من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية تطوير القيادات الإدارية في مجالات القياس والتطوير الإداري.كما جرت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين المعهد والأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني, وتقديم عرض عن خطة المعهد الإستراتيجية 2023، ومنصة إثرائي، ونظام ذكاء الأعمال.بعد ذلك قام الوفد بجولة في أرجاء المعهد شملت مركز الأعمال والمكتبة المركزية، ومركز الملك سلمان للمؤتمرات، وجناح عرض إصدارات المعهد العلمية، ومركز البيانات، والإدارة العامة لشؤون المتدربين، وعددا من قاعات التدريب بالمعهد.// انتهى //16:30ت م0136