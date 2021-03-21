الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسبدأت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة بتقديم خدماتها للرجال والنساء عبر الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية ضمن مبادرة "نأتي إليك" .وقدمت الوحدة اليوم خدماتها في مقر إدارة المرور بالباحة لمدة يومين, وفي منطقة الحدود الشمالية بمحافظة العويقيلة لمدة ثلاثة أيام, وفي مقر إمارة منطقة جازان لمدة يومين للرجال والنساء , وفي مركز عذفاء بمنطقة الجوف لمدة أسبوع, ويوم الثلاثاء ستقدم الخدمة في فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالباحة لمدة يوم واحد.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعدّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //16:30ت م0137