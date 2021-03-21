اديس ابابا 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا تقريرا حول تداعيات جائحة فيروس (كوفيد-19) على التجارة الإلكترونية في أفريقيا، وذلك من أجل الإسهام في فهم أفضل للاقتصاد الرقمي الأفريقي خلال مرحلة تفشي الجائحة وما بعدها.ويُبرز التقرير -الذي يهدف لتحليل تأثير "كوفيد-19" على اقتصاد أفريقيا الرقمي- التحولات التي شهدها القطاع، وخاصة في مجال التجارة الرقمية بين القطاعات والأقاليم، ويؤكد أن اعتماد النظام الرقمي والارتقاء بتطويره سيسهمان في تفعيل الاقتصاد الأفريقي خلال مرحلة ما بعد كورونا.كما يشير التقرير إلى التوجهات الرئيسة للاقتصاد قبل النصف الأول لسنة 2020 وأثنائه، ويغطي محاور تشمل نمو التمويل في أفريقيا والتقدم المُنجَز في مجال التغطية بالهاتف النقال والإنترنت.// انتهى //16:53ت م0138