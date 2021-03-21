الرياض 8 شعبان 1442هـ الموافق 21 مارس 2021م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس باه إنداو رئيس الانتقال رئيس الدولة في جمهورية مالي إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مالي وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المالي الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //16:54ت م0139