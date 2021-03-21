الرياض 8 شعبان 1442هـ الموافق 21 مارس 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس باه إنداو رئيس الانتقال رئيس الدولة في جمهورية مالي إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد :" علمت بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مالي الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ".// انتهى //16:54ت م0140