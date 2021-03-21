بغداد 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4502 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 793892 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14007, فيما تم تسجيل 4374 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 715073 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى اليوم 64812 مصابا , منهم 492 في العناية المركزة.// انتهى //16:55ت م0141