الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس"لما اكتمل القمر" هو عنوان عمل فني إبداعي شارك به الفنان السعودي زمان محمد جاسم في فعاليات " نور الرياض" في نسخته الأولى ، المتواجد في الساحة المحيطة بمكتبة الملك فهد الوطنية إحدى الوجهات الثلاثة عشر للاحتفال بالضوء في أرجاء مدينة الرياض.وأوضح جاسم أن هذا العمل الذي شارك فيه باحتفاء "نور الرياض" هو عبارة عن سلسلة من التجارب التي عمل عليها ، مبينأ أنه حاول من خلال هذا العمل أن تكون التجربة متنوعة مليئة بالتراث والشعر الشعبي والنبطي، ومليئة بالحكايات التي تستحق أن تروى.وأشار إلى أن العمل المشارك يتكون من كواكب مضيئة، تشكلت من مادة الفايبر جلاس بحيث تكون فيها حالة ضوئية من الداخل تعطي انطباعًا لمن يشاهده بأن هذه الكواكب تتحرك بطريقة فريدة، منذ لحظة بزوغها وحتى اكتمال دورتها.فيما انطلقت فكرة العمل الآخر " ريحة هلي"، من صورة فوتغرافية ، دخل فيها مجموعة منسجمة من كتابة شعرية وكتابة المخطوطة إضافة إلى مخرج سينمائي لإخراج العمل بطريقة فنية جاذبة.// انتهى //17:55ت م0162