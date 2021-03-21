جدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستختتم مبادرة " المسرح " بمنطقة مكة المكرمة دوراتها التدريبة في التمثيل والإخراج والفنون والتقنيات المسرحية بجامعة الملك عبدالعزيز الأربعاء القادم, وذلك بعرض مسرحي بعنوان "التسوس"، وتستهدف فئة الأطفال عبر البث المباشر عن طريق اليوتيوب على الرابط التالي : https://youtu.be/-WUp5kfmDfM .ووضعت المبادرة إستراتيجية لنشر أهدافها في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة لتنمية الجوانب المعرفية والمهارية للـطلاب وإثراء الحراك الثقافي، وتقديم مسرحيات هادفة تعزز الولاء والانتماء من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في التمثيل والإخراج المسرحي، والفنون المسرحية، والإسهام في تطوير المسرح الوطني، ورفع مستوى الوعي والثقافة العامة لدى المجتمع .وشمل التدريب أساليب التَّصميم وتقنياته، ومدخل إلى فنّ المسرح، وأساليب تنفيذ المناظر المسرحيَّة، والمسرح والأثر الثَّقافي، وأساليب تنفيذ الأزياء المسرحيَّة، والنَّقد والتَّحليل المسرحي، وتنفيذ الإضاءة المسرحيَّة، ومدخل إلى التَّصميم، والإدارة المسرحيَّة .// انتهى //18:06ت م0165