القاهرة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات البيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4ر658 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليبلغ مستوى 10802.29 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.48% مسجلاً 2026.91 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 2.22% لينهي التعاملات عند مستوى 2979.65 نقطة.// انتهى //18:06ت م0166