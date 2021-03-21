أبها 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستغلب فريق ضمك على مستضيفه فريق أبها في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بنتيجة 4 - 3، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل أهداف ضمك الأول والثاني والرابع اللاعب فاروق شافعي "هاتريك" وذلك عند الدقائق 9، و41، و92، فيما سجل زميله عبدالله العمار الهدف الثالث في الدقيقة 78.وسجل هدف أبها الأول اللاعب كريم عواضي في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله سعد بقير الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 75، و85 .وبهذه النتيجة رفع ضمك نقاطه لـ 24 نقطة بالمركز الخامس عشر (قبل الأخير)، فيما بقي أبها عند رصيده السابق بـ 31 نقطة في المركز العاشر في سُلّم الترتيب .// انتهى //18:21ت م0169