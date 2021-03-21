جدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستنطلق فعاليات الدورة الـ17 لملتقى قراءة النص الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة هذا العام، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تحت عنوان "الأدب العربي وفضاءات المثاقفة" ، وذلك عبر قناة النادي على اليوتيوب، وعبر برنامج زووم .وأوضح رئيس النادي الدكتور عبدالله السلمي أن عنوان الملتقى هذا العام يستجيب لتطلعات المشهد الثقافي في التحوّل للبُعد العالمي، ويتوافق مع ما نشهده من تطورات متلاحقة في الشأن الثقافي والأدبي، مشيرًا إلى أن الملتقى في نسخته السابعة عشرة سيحظى بمشاركة نخبة من كبار الأدباء لاسيما في ظل وجود أبرز النقاد والمتخصصين من داخل وخارج المملكة.ولفت الدكتور السلمي النظر إلى أن النادي يهتم بالدراسات النقدية، وشكل المدرسة النقدية، إضافة إلى إصداره عددًا من المجلات المتخصصة، إلى جانب تطوير الملتقى كمًّا وكيفًا لينسجم مع تطلعات مثقفي المملكة، وليحقق الملتقى الهدف منه لاسيما أنه من أبرز البرامج الثقافية لنادي جدة الأدبي.// انتهى //18:29ت م0171